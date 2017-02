Makenzie Vega : L'actrice de The Good Wife annonce son mariage en photos

Alors que tout l'Amérique avait les yeux rivés sur le match et la mi-temps lors du week-end de la finale du Super Bowl, l'actrice Makenzie Vega en a profité pour se marier en toute discrétion.

Selon les informations du site JustJared, un peu plus tôt ce mois-ci, celle qui incarne Grace Florrick dans la série The Good Wife a convolé en justes noces avec son amoureux Blair Norfolk. À seulement 23 ans, la soeur d'Alexa Vega qui a joué dans les films Sin City et Saw, a uni son destin à celui de l'ancien mannequin australien, cofondateur du site de super food ActivatedNutrient.

Le couple, qui s'est dit "oui" lors d'une cérémonie romantique en bord de mer, a publié quelques photos du mariage sur les réseaux sociaux où ils ont tous les deux modifié leurs biographies pour prendre leurs noms d'époux.

"Il y a trois semaines jour pour jour, nous nous sommes promis d'être une famille tous les deux. Ma femme est la première personne que je connais qui, non seulement m'aide à devenir la meilleure version de moi-même, mais aussi qui parvient toujours à faire en sorte que tous ceux qui l'entourent se sentent valorisés et aimés. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour, de bonté et autant ri de ma vie. J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme complice pour la vie", a écrit le jeune marié de 30 ans sur sa page Instagram.

On leur souhaite beaucoup de bonheur !