Malena Costa : La chérie de Mario Suarez déjà enceinte, mariage encore repoussé

Huit mois seulement après l'arrivée dans leur vie, le 28 juin 2016, de la petite Matilda, Mario Suarez et Malena Costa attendent déjà un second enfant : la compagne du milieu de terrain défensif du FC Valence, équipe à laquelle il a été prêté par le club anglais de Watford, est enceinte.

L'hebdomadaire Hola! révèle cette heureuse nouvelle que le mannequin de 27 ans a jusqu'alors gardée secrète - ses dernières photos Instagram ne permettent d'ailleurs pas de deviner d'éventuelles rondeurs -, mais aussi qu'elle va obliger le jeune couple à chambouler à nouveau ses plans, comme l'an dernier : Malena Costa et Mario Suarez devaient célébrer l'été prochain leur mariage, qui n'avait pu avoir lieu en 2016 pour cause de grossesse.

"Nous répéterons l'expérience, mais pour le moment je m'efforce de récupérer à 100%, je travaille un moment et ensuite, oui, nous verrons. Mais d'abord, le mariage", disait-elle il y a trois mois à propos du projet éventuel d'un second enfant, alors qu'elle faisait son retour de congé maternité pour la promotion d'une collection de lingerie Women's Secret. La jeune femme, signée chez View Management, va devoir revoir ses plans encore une fois compte tenu de cette deuxième grossesse surprise.

En couple depuis cinq ans après s'être connus via Facebook et fiancés depuis 2015, Mario Suarez et Malena Costa ne devraient toutefois pas bouder leur plaisir, d'autant que le fait de devenir parents n'a fait que décupler leur bien-être, comme on pouvait le déduire d'un message d'amour déposé en janvier sur Instagram par la jeune maman : "Tu es le meilleur papa poule, le meilleur ami, confident et compagnon de voyage, un coeur immense, une personne géniale, un frère, un fils et un gendre génial, je t'admire pour le professionnel que tu es, pour ton travail et ta passion (...) JE T'AIME !"

Donc, pour une surprise, c'est une bonne surprise !