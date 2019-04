Mamma Mia! : La comédie musicale intemporelle de retour en France !

A l'origine, il y a le tube du groupe de pop suédois ABBA, Mamma Mia! sorti en 1975. Puis, il y a eu la comédie musicale en 1999, produite par Judy Craymer et écrite par Catherine Johnson, fondée sur les chansons d'ABBA comme Super Trouper, Dancing Queen, Thank You for the Music, The Winner Takes It All, et bien sûr Mamma Mia!. Le spectacle a été joué en France en 2005, en version anglaise surtitrée en français dans le cadre d'une tournée européenne. Une adaptation cinématographique est sortie en 2008 avec Meryl Streep, puis sa suite en 2018. La frénésie que provoque le show est toujours intacte, la version ciné-karaoké a fait un carton, l'incontournable musical fait alors son grand retour.

À l'occasion d'une tournée internationale qui coïncide avec les 20 ans de ce show devenu intemporel et qui a conquis plus de 60 millions de spectateurs à travers le monde, la comédie musicale culte Mamma Mia! est de retour à Paris pour dix huit représentations exceptionnelles à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) du 4 au 20 octobre 2019, en version originale anglaise et surtitrée en français.

L'histoire de Mamma Mia! se déroule sur une île idyllique grecque, alors que Donna assiste au mariage de sa fille Sophie, laquelle a invité trois hommes qu'elle pense être son père... À ce jour, le spectacle a conquis plus de 60 millions de spectateurs dans le monde, avec cinquante productions traduites dans seize langues. Il est devenu en 2011 le premier musical jamais joué en mandarin. Mamma Mia! détient le record du 8ème show le plus joué à Broadway en affichant quatorze années de représentations. La première production en langue française a été présentée à Paris, au Théâtre Mogador, dès le mois d'octobre 2010. Récompensée par le Globe de Cristal 2011 pour la meilleure comédie musicale, elle a également été nommée aux Molières la même année. 600 000 spectateurs sont venus l'applaudir à Paris. La tournée qui a suivi dans vingt-six villes a rassemblé plus d'un million de personnes. Le grand retour en France du show Mamma Mia! promet de faire encore plus de merveilles !

MAMMA MIA! à La Seine Musicale du 4 au 20 octobre 2019

Tous les jours à 20h

Samedi 15h et 20h

Dimanche à 14h

Tarifs à partir de 29,50€

Réservations sur le site de La Seine Musicale, Fnac, Ticketmaster et tous les points de ventes habituels.