Marc Wachs : Le footballeur allemand blessé par balle, sa tante tuée

La triste nouvelle a été annoncée par le club de la deuxième allemande du Dynamo Dresde. L'un de ses défenseurs, Marc Wachs, a été blessé par balle dans la journée du mardi 20 décembre. Âgé de 21 ans, le jeune footballeur se trouvait aux abords d'un kiosque de Wiesbaden, dans la région de Mayence, lorsque les coups de feu ont éclaté. Marc Wachs avait retrouvé sa tante, propriétaire du kiosque et âgée de 63 ans. Également touchée, celle-ci n'a malheureusement pas survécu, tandis que son mari a, lui aussi, été blessé. Le footballeur et son oncle ont été hospitalisés et sont à présent hors de danger. Blessé au cou si l'on en croit plusieurs sources, Marc Wachs a pu être sauvé grâce à une intervention rapide des secours.

Le Monde rapporte que le mobile de l'attaque reste encore flou. La police de Wiesbaden était encore à la recherche de deux suspects tandis que l'hypothèse d'une tentative de vol ayant mal tourné est privilégiée.

Sous le choc, le club du Dynamo Dresde a posté un message en soutien à Marc Wachs. "Nos pensées sont avec vous, cher Marc, nous sommes choqués, surpris et profondément attristés ! Toute la famille Dynamo est derrière vous, votre famille et vos amis !", a-t-il été posté sur la page Instagram du club. Des pensées accompagnées d'une photo du jeune défenseur.