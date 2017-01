Mariah Carey : Fiasco total pour son concert du 31, elle dénonce un "sabotage"

Mariah Carey finit plutôt mal l'année. Après l'échec de ses fiançailles avec James Packer et son divorce de Nick Cannon, la chanteuse a essuyé une belle humiliation lors de son dernier concert de l'année. Elle s'est produite à Times Square pour le réveillon du 31, malheureusement, sa performance a été un échec complet. Incapable de s'y retrouver dans les paroles de sa chanson, qu'elle a réalisée en play-back, la diva a dû quitter la scène précipitamment. Un moment très gênant qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

"Ce sont des choses qui arrivent. Je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année. À d'autres nouveaux gros titres dans la presse en 2017", s'est-elle défendue sur Twitter, quelques heures après le show. Son équipe n'a pas tardé à réagir non plus, accusant les producteurs du Dick Clark's New Year's Rockin' Eve d'avoir saboté son passage pour faire grimper les audiences. Sa manager Stella Bulochnikov assure que les oreillettes de Mimi ne fonctionnaient pas et qu'ils en avaient averti les régisseurs qui n'en ont eu que faire.

Les oreillettes dans le viseur...

"On leur a dit que les oreillettes ne marchaient pas, dix minutes avant son passage. Ils ont changé la batterie mais ça ne fonctionnait toujours pas. On leur a dit et ils ont continué à jouer la montre et lui ont assuré que ça marcherait une fois en direct, ce qui ne s'est jamais produit – c'est pour ça qu'elle a finit par les enlever, mais elle ne pouvait pas entendre la musique par-dessus le public", a-t-elle expliqué aux journalistes de The Hollywood Reporter.

Une accusation dont se défend la société de production : "Nous sommes les premiers sur la production d'événements télévisés en direct depuis cinquante ans et nous veillons à la réputation de nos artistes. De suggérer que nous – producteurs des American Music Awards, Billboard Music Awards, New Year's Rockin' Eve and Academy of Country Music Awards – avons volontairement compromis la performance d'un artiste est diffamatoire, scandaleux et ridicule", ont-ils fait savoir par le biais d'un communiqué de presse, invoquant des "problèmes techniques" pour justifier l'échec de la performance de la chanteuse.

Une version des faits finalement corroborée par la porte-parole de Mariah Carey. Nicole Perna a regretté qu'"en dépit des circonstances, il n'y a rien que Mariah eut pu faire pour continuer sa performance". Apparemment, chanter en live ne faisait clairement pas partie des projets de la star, habituée au play-back.

Coline Chavaroche