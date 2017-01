Marianne James, son émission déprogrammée : Elle s'en prend à France 2 !

Voilà une décision que Marianne James a bien du mal à digérer. Son émission À vos pinceaux a été déprogrammée par France Télévisions. Un choix qui vient de la faire réagir.

Le 27 décembre 2016 et le 3 janvier 2017, France 2 a dévoilé les deux premiers numéros du concours artistiques. Mais, avec une moyenne de 1,6 million de téléspectateurs (6,4% de parts de marché), la chaîne a choisi mardi 10 janvier de retirer en catastrophe le programme de l'antenne. La suite d'À vos pinceaux sera finalement diffusée sur France 4 les 31 janvier et 7 février, et Marianne James est colère.

À nos confères du site TVMag, elle fait part de son choc : "J'ai été soufflée ! Je leur fais un peu le museau. Si c'est juste une question de chiffres, où est la mission de Service public ? C'est un programme de qualité qui n'a déchaîné aucune réaction négative ou scandalisée et qui a même reçu une note qualitative de 9,4 sur 10", a-t-elle déclaré. Si "elle comprend" tout de même la décision de la chaîne, Marianne James trouve "l'acte fort". "Déprogrammer est plus grave que d'assumer une audience faible. Pour une première émission de peinture en prime time, 1,6 million de téléspectateurs, c'est une très belle exposition !", a-t-elle ajouté.

Quant au choix de diffuser la suite sur France 4, l'ex-jurée de la Nouvelle Star ne le prend pas du tout comme un déshonneur. Malgré cette déception, la bonne entente entre France 2 et Marianne James perdure. Il faut dire qu'ils ont de nombreux projets en commun. Le 2 juin prochain, l'animatrice du Service public sera à la présentation de Prodiges – Le Grand Concert, une émission pour laquelle elle a déjà resigné pour une saison 2017. Elle commentera également L'Eurovision 2017 à Kiev.