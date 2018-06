Marie-Christine (TLMVPSP), un début d'aventure horrible : "Ça m'a miné le moral"

Depuis 2006, Marie-Christine suit toutes les émissions de Tout le monde veut prendre sa place (France 2). Un jour, elle a pris la décision de tenter sa chance. Une bonne idée puisqu'elle fait partie de l'aventure depuis le 14 avril dernier. La candidate de 48 ans est ainsi devenue la 11e plus grande gagnante du jeu. Mais, lors d'une interview pour Télé Loisirs, elle n'a pas caché que son premier jour avait été difficile à vivre.

"Les candidats reçoivent 48 heures avant le thème de la seconde manche. Le mien était 'le langage des adolescents'. J'ai failli pleurer quand je l'ai reçu, parce que ce n'est pas du tout une chose que je connais. C'est comme si on m'avait demandé d'apprendre une langue étrangère ! Ça m'a miné le moral. Comme je me suis inscrite pour faire plaisir à mes enfants, ça a été compliqué", a confié celle qui est maman de jumeaux de 12 ans.

Elle a toutefois tenté de ne pas se laisser abattre et a révisé pour être la meilleure possible le jour où elle se retrouverait face à l'animateur Nagui : "J'ai eu de la chance : toutes les questions qui m'ont été posées, je les avais eues dans mes révisions. C'est un moment indescriptible quand vous vous rendez compte que vous allez être challenger. Pour moi, c'était énorme. Je me suis dit : 'C'est bon, mes enfants n'auront pas honte.'" Marie-Christine craignait en effet d'être ridicule et n'a pas caché qu'elle était intimidée.

Elle a pourtant prouvé depuis qu'elle est une vraie championne !