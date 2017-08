Marie Garet (Secret Story 5) en réanimation après un terrible accident...

C'est une bien triste nouvelle que vient de nous apprendre le blogueur Jeremstar ce 1er août 2017.

Selon lui, Marie Garet (32 ans), la gagnante de Secret Story 5 (TF1) plus récemment aperçue dans La Villa des coeurs brisés (NT1), est actuellement en réanimation après un terrible accident de la route survenu entre trois voitures le 30 juillet dernier aux alentours de 20h30, sur la rocade d'Alès dans le Gard, au niveau de l'avenue du Maréchal-Juin.

Le violent carambolage a fait six victimes âgées de 28 à 32 ans, quatre femmes et deux hommes, dont quatre "blessés graves".

Toujours selon le blogueur, les sapeurs-pompiers du SDIS 30 et les deux équipes médicales du SMUR-SAMU dépêchées sur place ont dû faire appel à un hélicoptère Dragon34 de la sécurité civile pour évacuer l'une des victimes – dont on ignore s'il s'agit de Marie – vers le CHU Lapeyronie de Montpellier, au service anesthésie et réanimation. Les autres ont été conduits vers les urgences d'Alès.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l'accident.