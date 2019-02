Mariés au premier regard 3 – Claire mal dans sa peau : Ses confidences

Après le mariage d'Élodie et Steven, il était temps de faire la connaissance de Claire (31 ans), une chargée de clientèle dans une banque, et de Gaëtan (34 ans), un serveur/barman. Tous deux sont compatibles à 84%, le plus fort taux de la saison. Les deux candidats de Mariés au premier regard 3 ont les mêmes priorités : la famille, les amis et le travail. Ils sont ambitieux, indépendants et prêts à faire certains sacrifices pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Ils ne leur manque que l'amour pour être heureux et parfaitement accomplis !

Si Gaëtan, l'ancien séducteur, est plus que prêt à se marier dès le départ, c'est beaucoup moins simple pour Claire qui manque cruellement de confiance en elle. "Je suis en plein doute. Je ne sais pas trop quoi penser. Il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est. De le vivre, c'est un peu plus compliqué que de l'imaginer", confie-t-elle.

Claire va tout de même essayer des robes de mariée avec son amie Anaïs. Et, une fois encore, elle a bien du mal à affronter ses complexes. "Je focalise tout le temps sur ce qui ne va pas chez moi. (...) J'ai peur qu'il ne m'aime pas", "Mon dieu, qu'est-ce que je suis grosse. On dirait que je fais 100 kilos non ?", "Plus les robes passaient, plus je ne me trouvais pas belle et plus je me disais que je n'allais pas me marier parce qu'il n'allait pas me trouver belle. Du coup, je n'avais pas envie d'y aller", déclare-t-elle notamment.

Heureusement, son discours change quand elle trouve la robe de ses rêves : "J'aimerais bien me marier tout de suite. J'ai envie d'avancer maintenant. Dans cette robe, je me suis imaginée en tant que femme mariée."