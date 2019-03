Mariés au premier regard 3 : Mariage pour Maxime et Sonia

Ce lundi 11 mars 2019, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Sonia, une aide-soignante de 28 ans pleine de vie et d'entrain, et de Maxime, un agent d'accueil de 28 ans très sportif. Les deux candidats de Mariés au premier regard 3 ont tous les deux vécu une histoire d'amour très douloureuse.

La dernière histoire d'amour de la jeune femme remonte à l'époque où elle avait 23 ans. L'homme, qui avait treize ans de plus qu'elle et trois enfants, a mené une double vie durant un an, sachant qu'ils sont restés ensemble deux ans. Maxime lui s'est fiancé avec une femme avec laquelle il est resté cinq ans. Mais il a découvert qu'elle était encore amoureuse de son ex, avec lequel elle était toujours en contact.

Physiquement, Sonia espère rencontre un homme brun, barbu et sportif. De son côté, Maxime cherche une femme souriante, ouverte, sociable et qui a de l'humour. Après avoir appris par un expert qu'une personne était compatible avec elle à 83%, les jeunes gens ont annoncé la nouvelle à leurs parents. Angoissée, la maman de la belle brune n'a pu retenir ses larmes, mais la soutient malgré tout. En revanche, Sylvie, la maman du jeune homme, a eu une réaction très surprenante.

Une réaction inattendue

Il faut savoir qu'elle ne croit pas du tout au mariage. "Tu te maries, tu divorceras. C'est la suite logique du mariage. (...) Ou alors les gens ne divorcent pas mais restent ensemble en échange de bon intérêt. Où est l'amour ? Pour moi, un mariage, ça ne représente rien", explique la maman de Maxime, qui s'est séparée du père de ses enfants. Elle écrit ensuite "oui" et "non" sur des papiers afin de décider si elle viendra au mariage. Une technique qui déplaît forcément à son fils.

Heureusement, Sylvie tire la première réponse, Maxime accepte donc de poursuivre l'aventure. Il explique en effet qu'il n'aurait jamais continué si elle avait dit non. "Je m'habille comme je veux, je me comporte comme je veux", précise tout de même la maman de Maxime.

Vient ensuite l'épisode de l'essayage de la robe de mariée pour Sonia. Quant à Maxime, il accompagne sa maman qui cherche une robe pour le mariage. L'occasion de découvrir que cette dernière est un peu plus sereine. Le jour J arrive, tous les proches des candidats sont à l'aise. De quoi détendre un peu plus le jeune homme avant l'arrivée de Sonia.

Si la jeune femme a été séduite au premier regard, ce n'était pas le cas de Maxime : "Clairement quand je l'ai vue, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'elle n'était pas forcément très grande. J'ai du mal avec les filles qui sont petites. (...) Beaucoup de questions se posent." Après que Sonia a dit "oui", le candidat s'est tourné vers sa mère pour essayer de lire dans ses yeux. Comprenant que sa maman était sous le charme, il a donc dit "oui".