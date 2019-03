Mariés au premier regard 3 - Nolwenn : "On a consommé avec Florian"

Nolwenn n'a pas caché que le comportement de Florian lors de leurs voyage de noces à Madère, au Portugal, l'avait beaucoup déçue. La candidate de Mariés au premier regard 3 nous a confié ce qu'elle avait ressenti en voyant qu'il était plutôt distant et a évoqué son côté catégorique. Malgré tout, la chargée de clientèle dans l'immobilier de 31 ans a eu envie d'y croire lors de leur retour à Toulouse comme elle nous l'a expliqué. Mais elle s'est vite rendue à l'évidence.

Appréhendais-tu le retour en France ?

J'attendais beaucoup du retour à Toulouse. À un moment, j'avais tellement de doutes qu'en off, je lui ai demandé s'il voulait continuer notre histoire, sinon, on arrêtait tout. Et il m'a répondu qu'il fallait que j'attende, que c'était à cause des caméras et qu'à notre retour à Toulouse, ce serait complètement différent, qu'on commencerait vraiment une histoire ensemble. Du coup, je me suis dit que j'allais voir et j'avais quand même pas mal d'attentes. Sauf que je n'ai pas du tout eu ce que j'attendais. Au retour, je n'avais pas beaucoup de nouvelles. Le peu d'échanges téléphoniques qu'on avait était platonique. À Madère, il ne s'est pas rien passé, on a quand même consommé. Il ne voulait pas me traiter comme une conquête, mais en étant distant et en n'ayant aucune attention à notre retour à Toulouse... voilà quoi.

Comment s'est passé votre retour exactement ?

On a eu un souci de vol, donc on est rentrés le mardi. Le soir, je lui avais envoyé un petit message et je n'ai eu de réponse que le lendemain midi. Ensuite, on a échangé par textos, je dirais peut-être au moins une fois par jour, mais à chaque fois, ça traitait de l'organisation, des caméras... À aucun moment, on ne parlait de nous. Et plus ça allait, plus je sentais qu'il voulait m'emmener sur un terrain sur lequel je n'avais pas forcément envie d'aller. Je sentais bien qu'il voulait qu'on dise qu'on avait des doutes tous les deux, qu'on ne savait pas trop où on en était. Sauf que pour moi, ce n'était pas ça. J'avais des doutes le concernant, mais j'avais envie d'essayer. Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai pesé les pour et les contre. Je me suis demandé ce qu'il avait à m'apporter. Je ne pouvais pas être mariée à quelqu'un qui pense que toutes les histoires commencent par un coup de foudre, qui est catégorique, qui pense que tout doit aller dans son sens et que tout doit être fluide. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la réciprocité, ni dans la générosité, à tous les niveaux d'ailleurs. Je me suis dit qu'il fallait que je me rende à l'évidence. Mais comme j'étais quand même dans une grosse machine à sensations fortes, j'ai demandé l'aide d'une experte [Estelle Dossin, NDLR]. Dans le passé, je me suis sacrifiée pas mal de fois pour les hommes et j'ai considéré que j'avais fait assez d'efforts comme ça.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.