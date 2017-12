Mariés au premier regard : Caroline et Raphaël restent mariés malgré les doutes

Comme le veut le principe de l'émission Mariés au premier regard, Caroline et Raphaël se sont dit oui sans s'être jamais vus ni parlé. Après un voyage de noces et un retour à la vie réelle compliqués, le duo s'est retrouvé pour prendre une décision très importante.

Caroline a eu du mal à se lâcher avec son mari. Elle a voulu prendre son temps et s'est montrée parfois maladroite. Elle a par exemple blessé Raphaël en lui déclarant que si ça ne fonctionnait pas en amour, ils pourraient au moins rester amis. Une sacrée claque pour le jeune homme.

Après une semaine sans se voir, le couple s'est donc retrouvé face aux experts pour prendre une décision. Caroline a réalisé que Raphaël lui manquait quand elle ne le voyait pas, mais impossible pour autant d'affirmer à ce stade que ce qu'elle ressent pour lui est de l'amour. Malgré cela, elle décide de ne pas divorcer. "Au stade où on en est, on n'a pas vraiment su si... il n'y a rien eu de négatif dans notre mariage et comme vous le dites, nous avons la vie devant nous. Je pense rester mariée", déclare-t-elle.

Raphaël a la même envie. Les deux jeunes gens gardent donc leurs alliances et espèrent les choses entre eux évolueront dans la bonne direction.