Mariés au premier regard - Charlène et Florian : Leurs pensées secrètes révélées

Lundi 6 novembre 2017, M6 diffusait le premier épisode de Mariés au premier regard, saison 2. Lors de ce numéro, un nouveau couple s'est formé : Charlène et Florian, compatibles à 76%, se sont retrouvés à la mairie afin de s'unir. Si le gérant de boutique a le "oui" facile, la jolie brune s'interrompt et demande si elle peut "dire quelque chose".

Contactée par nos confrères de Télé Loisirs, Charlène évoque son état d'esprit à ce moment-là. Ainsi, elle avoue qu'elle n'avait pas prévu de prendre la parole. "C'est une réaction que j'ai eue en regardant Florian et sa famille. Cette déclaration ne s'adresse ni à mes proches ni à Florian", indique-t-elle. Plus encore, la célibataire de 30 ans confie être "complètement ailleurs". Mais elle a rapidement été rassurée par les "grands sourires" des proches de Florian, qu'elle a pris comme "une sorte d'approbation".

J'étais préparée à faire des concessions niveau physique

Et, en découvrant son futur époux, Charlène a semblé conquise : "Je me suis dit qu'il était très beau." Une bonne nouvelle pour celle qui avoue s'être "préparée à faire quelques concessions niveau physique". Toutefois, la jolie brune a eu quelques doutes : "Un très beau garçon peut refléter des peurs aussi. Par rapport à mes expériences, cela m'a fait remonter des peurs. Je me suis dit 'oulah, il est très beau', est-ce que ça ne va pas être quelqu'un de séducteur ?"

De son côté, Florian est également sous le charme. "Je ne m'attendais pas à une fille aussi belle ! Elle était extrêmement belle, lance-t-il à nos confrères de Télé Loisirs. Du coup, j'étais très intimidé. Et je me suis dit qu'elle était trop belle pour moi..." Et, justement, lorsque Charlène demande à prendre la parole, la tension est à son comble. "Dans ma tête, je voulais juste être le plus loin possible de cette mairie. J'ai vécu les minutes les plus longues de ma vie...", confie Florian.

Tout comme Charlène, avant le jour J, le beau brun a eu des moments de doute. "J'ai eu des nuits blanches en y pensant (...) Je me suis posé plein de questions... J'ai même perdu du poids, c'est un sacré stress ! Je savais que j'étais prêt, mais je ne savais rien concernant Charlène", déclare-t-il. Et, une fois sur place, "impossible de faire machine arrière", malgré le fait qu'il soit "liquéfié"...

Rendez-vous lundi 13 novembre dès 21h sur M6 afin de suivre les aventures de Charlène, Florian et d'autres célibataires dans Mariés au premier regard.