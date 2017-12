Mariés au premier regard – Emma et Florian divorcé ? Leur étrange réponse...

Malgré des doutes, Emmanuelle et Florian on fait le choix de ne pas divorcer dans le premier épisode de Mariés au premier regard (M6). Mais sont-ils toujours ensemble six mois après leur union ? Ils en ont dit plus à nos confrères de Télé Loisirs.

"Pour nous, l'expérience est terminée. On reste ensemble et on veut construire notre relation, sans se mettre de pression supplémentaire. Ça se passe très bien. Aujourd'hui, on vit notre relation. On apprend à se connaître. On veut créer des bases solides à notre histoire pour ne pas se perdre, comme ça a pu arriver au début de notre histoire", déclare Florian qui, contrairement à sa femme, n'a pas douté de ses sentiments lors de l'expérience.

"On n'a pas de projet sur le long terme, mais juste sur le court terme... On va faire Noël dans ma famille, mais on veut prendre notre temps", poursuit Emma, plus prudente.

La question que tout le monde se pose à présent est, ont-ils divorcé entre le dernier épisode ou non. Car, ce n'est pas parce qu'ils sont encore en couple aujourd'hui qu'ils sont forcément restés unis. Concernant cette question le couple est unanime, ça ne regarde qu'eux. "C'est une information que nous voulons garder pour nous. On l'annoncera quand on le sentira...", déclare le beau gosse. Et Emma d'ajouter : "Beaucoup de choses se sont passées mais, on veut garder un peu de secrets pour nous."

Mystère donc... peut-être en saurons-nous plus dans pas longtemps.