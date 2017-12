Mariés au premier regard : Emma et Florian restent unis

Lundi 27 septembre, M6 a diffusé le 4e épisode de Mariés au premier regard. Dans celui-ci, Emmanuelle et Florian se sont mariés. Et entre eux, tout est allé très vite. Alors que cette deuxième saison du programme se termine, les deux complices doivent choisir s'ils souhaitent rester unis ou divorcer.

Mariage, nuit de noces... Emmanuelle et Florian ont craqué l'un pour l'autre. Mais la blonde a connu un passage à vide une fois qu'ils ont retrouvé leur quotidien. Emma, peu attirée par le manque d'initiative de son homme, lui a fait part de ses doutes. Des révélations qui ont fait pleurer Florian.

Autre problème, Emmanuelle a ressenti trop de pression de la part des proches. Pour eux, leur union était évidente, et tout le monde est persuadé que ça marchera entre eux. Cette ambiance a stressé la jeune femme qui n'a pas eu de coup de foudre. Elle avait surtout peur de donner de faux espoirs aux familles.

Si Florian a bien sûr fait savoir qu'il souhaitait rester marié à Emma, elle, a lâché de son côté : "On a eu beaucoup de moments de doutes et encore plus ces derniers jours et on s'est demandé si ça valait la peine, si je ne lui faisais pas perdre du temps. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps et je pense que ça nous a manqué donc oui, je souhaite rester mariée à Florian et voir ce que ça peut donner."

Entre eux, le mariage semble bien parti pour continuer.