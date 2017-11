Mariés au premier regard : Emma et Florian unis malgré l'hésitation des proches

Emmanuelle et Florian se sont portés volontaires pour participer à l'expérience Mariés au premier regard, émission diffusée sur M6. Le duo qui a obtenu une compatibilité de 83%, ce qui est très haut, a donc dû décider s'il acceptait de se marier ou non, sans s'être jamais rencontré. Et c'est ce qu'ils ont fait malgré l'avis très défavorable de leurs familles respectives.

La belle blonde n'a en effet pas reçu le soutien de ses parents qui lui ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas à la cérémonie. Si elle s'y était attendue, leur réaction a quand même fait pleurer Emmanuelle. Heureusement pour elle, ils ont changé d'avis le jour j et ont tout de même fait le déplacement.

Du côté de Florian, ce n'était pas non plus la joie. Sa mère a eu beaucoup de mal avec le concept du programme qui est d'épouser un inconnu en faisant confiance à la science. Présente néanmoins, elle a eu du mal à sourire et sa froideur n'est pas passée inaperçue.

Le couple est donc le quatrième à se marier dans cette saison très réussie de Mariés au premier regard. Mais, le comportement des parents des jeunes gens pourrait mettre leur relation en péril. Réponse dans les semaines à venir...

