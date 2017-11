Mariés au premier regard : Mariage pour Marie et Fabien !

Lundi 20 novembre M6 a dévoilé le 3 épisode de Mariés au premier regard. Un nouveau numéro riche en rebondissements et marqué par un nouveau mariage, le troisième : celui de Marie et Fabien !

Compatible à 73%, le duo a pu compter dès le début de l'aventure sur le soutien de son entourage. C'est donc dans un contexte détendu que ces deux-là se sont rendus à la mairie. Une ambiance positive qui aurait pu mal tourner au moment de la cérémonie car entre les deux familles, la rencontre a été très timide, Fabien n'ayant au départ pas fait l'effort de faire un geste vers le clan de Marie.

Mais un fou rire a rapidement détendu l'atmosphère et Marie a fait son apparition dans la mairie sous les regards embués et les applaudissements. Une fois que le maire a pris la parole, le visage de la jolie brune s'est refermé, ce qui ne l'a pas empêché de dire oui. D'ailleurs, une fois les promesses d'amour échangées, les jeunes mariés n'ont cessé de se sourire.

Une nouvelle histoire d'amour est donc née grâce à Mariés au premier regard et nous saurons très vite si elle sera synonyme de succès ou non.

Dans les précédents épisodes c'est Caroline et Raphaël et Charlène et Florian qui se sont mariés.

L'émission Mariés au premier regard est diffusée le lundi à 21h sur M6.