Mariés au premier regard – Caroline : Pourquoi elle aurait pu dire non à Raphaël

Pour le plus grand bonheur des amateurs du programme Mariés au premier regard, Caroline et Raphaël se sont unis alors qu'il ne s'étaient jamais rencontrés. La jolie blonde est revenue sur ce mariage pour Purepeople.com et révèle, entre autres, pourquoi elle aurait pu dire non à Raphaël.

Avez-vous regardé la saison passée ?

J'étais tombée dessus par hasard mais j'ai regardé jusqu'au bout. J'ai trouvé que les candidats étaient vraiment sincères et je me suis demandé si c'était truqué ou pas. Et puis j'ai vu que ce n'était pas le cas.

Pensez-vous vraiment que la science peut aider à trouver l'âme soeur ?

Je pense que les tests avec les experts sont assez poussés pour évaluer les valeurs des personnes et leurs attentes. En tout cas, côté valeurs et familles, on se ressemblait beaucoup avec Raphaël, donc j'y crois.

À votre arrivée à la mairie, vous étiez terriblement angoissée. Avez-vous songez à faire machine arrière ?

Je n'avais pas beaucoup dormi les nuits précédentes. En sortant de la voiture, je me suis prise une claque à cause du retour à la réalité et je me suis dit que peut-être je n'en étais pas capable. C'était un mélange de stress, d'excitation. J'avais peur de dire non ou qu'on me dise non. Mais j'ai tout de même continué parce que si j'étais allée jusque-là, ce n'était pas pour rien. Les experts m'ont aussi rassurée et dit que 73% de taux de compatibilité, ce n'était pas rien.

Aviez-vous peur de déplaire physiquement à Raphaël ?

Oui bien sûr. On sait que la famille et le marié vont nous juger. On a peur de ne pas plaire ou qu'il n'y ait pas de feeling dès le premier regard.

Avez-vous perdu du poids ou changé quelque chose dans votre apparence avant le jour J afin de le séduire ?

On se dit qu'il faut bien dormir, faire du sport, manger équilibré mais en fait, il y a tellement de stress, on se pose tellement de questions la nuit, on rêve parfois que le futur marié est trop petit... On ne dort pas vraiment et on finit par manger un bout de chocolat pour se rassurer. Au final, on n'arrive pas vraiment à maigrir (rires). Mais oui, j'ai quand même essayé d'être la plus belle.

Quel a été le moment le plus intense de la cérémonie ?

Quand je suis rentrée dans la mairie. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été portée par une ambiance chaleureuse. Il n'y avait que des sourires et quand j'ai vu Raphaël, le stress est parti. À ce moment-là, je n'ai plus rien contrôlé. Et puis il m'a offert cette rose... il m'a montré qu'on était bien deux dans l'aventure.

Votre grand-mère ne semblait pas très heureuse de votre participation au programme...

Ce qui a été dur, c'est que lorsque les experts ont trouvé quelqu'un de compatible avec moi, je me suis dit qu'il fallait l'annoncer à mon entourage. Je savais qu'il serait réticent. On avait vu la saison 1 ensemble et mes proches avaient trouvé le concept complètement fou. Ma grand-mère a dit : "Un mariage comme, ça je lui pardonnerai jamais." Mais elle ne serait jamais venue si elle n'avait pas été pour. Elle ressentait quand même aussi un peu l'excitation à l'idée de rencontrer Raphaël.

Elle a été critiquée, cela vous a blessé ?

Blessée non, mais ça m'a touchée car je me suis dit que si ma grand-mère voyait ça, ça pourrait lui faire du mal. Elle est quand même venue au mariage et à 80 ans elle a quand même attendu deux heures sous une forte chaleur à la mairie. Donc bon, ces reproches...

Y a-t-il une chose qui aurait pu vous amener à dire non à Raphaël ?

Il y a une chose rédhibitoire, c'est la taille, s'il avait été plus petit que moi ! Là, je n'aurais pas pu continuer. Je serai passée au-dessus du physique et du premier regard. Mais trop petit, non... Une autre chose aurait pu me faire dire non : si j'étais rentrée dans la mairie et qu'il avait fait la gueule. Là, ça aurait été très compliqué.

