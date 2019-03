Mariés au premier regard – Nolwenn insultée par Florian : Les dessous du divorce

C'est terminé entre Nolwenn et Florian. Les deux candidats de Mariés au premier regard 3 qui étaient compatibles à 83% ont divorcé après la petite discussion qu'ils ont eu lors de leurs retrouvailles, diffusées dans l'épisode du 18 mars 2019, sur M6. La chargée de clientèle dans l'immobilier âgée de 31 ans a dévoilé les dessous de cette rupture et de ce divorce.

Avant de le retrouver, étais-tu déjà dans l'optique de le quitter ?

Oui, j'avais pris ma décision. Il ne s'attendait pas à ça. Et je savais que si on avait discuté, il m'aurait raconté des balivernes encore. Je pense qu'il n'était pas du tout prêt à s'engager.

Pas de nouvelles depuis ?

Je n'ai pas souhaité correspondre avec lui parce que je sais de source sûre qu'il m'a traitée de tous les noms quand je suis partie après avoir demandé le divorce. Il l'a très mal pris. Plutôt que de comprendre pourquoi je demandais le divorce, il a pensé : "Oh la la, on a touché à mon ego." Donc je savais que ça ne servait pas à grand-chose de correspondre avec lui. Clairement, je n'étais pas très bien, je me suis aussi sentie bernée. Le dernier contact que j'ai eu avec lui, c'est au moment du divorce. Le comble, c'est qu'on s'est marié le 30 mai 2018, j'ai demandé le divorce le 8 juin 2018 et on a signé les papiers le 23 janvier 2019. Monsieur n'a en plus pas voulu aller dans mon sens et m'a embêtée en me faisant attendre.

Vous ne vous êtes pas du tout expliqués lors de la signature du divorce ?

Non. Devant les avocats, il faisait bonne figure. On a échangé par textos avant de divorcer. À chaque fois qu'il était relancé par la production pour faire les démarches pour le divorce, j'avais un texto où il m'en mettait plein la tête.

Es-tu en couple depuis ?

Non, j'attends toujours Monsieur 83% dont on m'a parlé. J'attends toujours cet homme avec lequel je pourrai croquer la vie à pleines dents, qui s'assumerait totalement... plutôt que d'avoir quelqu'un bien sous tout rapport qui n'est pas honnête avec lui-même et avec les autres.

