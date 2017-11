Mariés au premier regard – Raphaël : "La grand-mère de Caroline me testait"

Devant les téléspectateur de M6, Caroline et Raphaël se sont mariés dans le programme Mariés au premier regard. Une union touchante suivie d'un beau dîner et d'une belle soirée. Pour Purepeople.com, le séduisant jeune homme qui a failli arrêter l'expérience est revenu sur son début d'aventure.

Lors de la séance photo qui a suivi le mariage, vous vous êtes rapproché physiquement de Caroline...

Dès qu'on est rentré dans la voiture qui nous a amenés à cet endroit, on a eu l'impression de se connaître depuis dix ans. Quand on est arrivé pour cette séance, on a échangé des regards, je lui ai un peu caressé l'épaule, on est devenu pas mal complices alors que ça faisait seulement deux heures qu'on se connaissait.

Elle vous attirait déjà ?

Si je n'avais pas été attiré par elle, je n'aurais pas dit oui au mariage. Après, comme je vous dis, on a discuté presque une heure dans la voiture et ça nous a rapprochés. Dommage qu'il y ait ensuite eu autant de monde autour de nous (rires).

Lors du dîner, vous avez parlé la grand-mère de Caroline et elle vous a mis en garde. Comment avez-vous réagi à cela ?

Pendant le mariage, j'avais déjà vu qu'elle était tendue. Dans la voiture, Caroline m'avait un peu expliqué son caractère et je me suis dit qu'il fallait crever l'abcès. Je suis donc allé la voir, je ne me souviens plus de ce que l'on s'est dit, mais après, elle est venue me voir à la table des mariés et elle m'a raconté sa vie. Elle s'est livrée à moi, ça m'a touché et ça a détendu l'atmosphère

Selon vous, elle vous testait ?

Mais complètement ! Elle me testait déjà dans la mairie car elle me lançait des regards, elle regardait si je souriais et essayait de voir si j'étais une bonne personne. Je suis allé voir le grand-père aussi car il était un peu froid. Il m'a dit "Je peux vous poser une question ?" et là, je me suis dit houlà, c'est reparti pour du stress avec les gouttes qui coulent le long du front. La question était : "Êtes-vous bricoleur ?" Je lui ai répondu "Oui un peu" et là, du coup, ça a détendu l'atmosphère. Je me suis dit : "On est bon, les grands-parents, c'est fait."

Pensez-vous que Caroline pourrait s'éloigner de vous si sa mamie ne vous aimait pas ?

Oui. Je pense que le fait que j'ai offert la rose, ça l'a détendue. Ça a mis tout le monde à l'aise et, ensuite, les deux familles se sont senties dans un vrai mariage et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Ce détail a changé beaucoup de choses. Ça a enlevé de la pression et du stress a pas mal de personnes.

Pendant la soirée, vous dansez un slow avec Caroline et vous vous rapprochez encore plus d'elle. Ce moment correspond-il à la naissance de votre histoire d'amour ?

Je pense que oui. Déjà, j'avais la pression de danser. Envoyer un slow devant 30 personnes ce n'est pas évident mais on peut dire que oui, le coeur a commencé à parler à ce moment-là.

