Les téléspectateurs d'M6 ont découvert lundi 13 novembre le très émouvant mariage de Caroline et Raphaël dans l'émission Mariés au premier regard sur M6. Une journée riche en stress qui a bien failli ne jamais avoir lieu !

Lors d'un entretien qu'il nous a consacrée, le jeune homme aux beaux yeux bleus n'a pas caché qu'il avait failli mettre un terme à sa participation au programme. "J'ai failli arrêter l'expérience juste avant la noce car je ne me sentais pas très à l'aise avec le fait d'envoyer ma famille comme ça au charbon", explique Raphaël.

Et il a hésité jusqu'au dernier moment. "Juste avant la noce, je me suis isolé avec des amis et j'ai décidé de continuer mais ça s'est joué à très peu", précise-t-il. Alors, pourquoi a-t-il décidé de poursuivre l'aventure ? Parce que c'est un fonceur, tout simplement !

"J'ai pensé qu'en voyant l'émission, mes parents m'auraient dit qu'il ne faut rien regretter dans la vie. Alors j'ai foncé. Je me suis dit qu'il ne faut pas avoir de regret et, que soit ça passait, soit ça cassait. Au final, j'ai eu de la chance car ça c'est bien passé", conclut celui qui a perdu pas moins de huit kilos.

Pas de regret pour Raphaël qui a donc fait la connaissance de Caroline et a poursuivi son expérience à ses côtés. Jusqu'où ? Pour le découvrir, il faudra attendre (patiemment) les prochains épisodes !

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.

Mariés au premier regard, le lundi à 21h sur M6.