Mariés au premier regard – Raphaël : "J'ai perdu 8 kilos à cause du stress"

Lundi 13 novembre, Caroline et Raphaël se sont mariés dans Mariés au premier regard sur M6, sans se connaître ni s'être vus. Pour Purepeople.com, Raphaël a accepté de revenir sur ce jour si particulier et il a fait de belles confidences.

Aviez-vous regardez la saison précédente ?

J'avais regardé vite fait un ou deux épisodes en famille mais je ne m'étais jamais dit que j'allais me retrouver dans cette émission. Comme j'ai un peu tout tenté en amour, que je ne suis tombé qu'une seule fois amoureux et que j'adore aller au charbon, je me suis lancé dans l'expérience. Je crois en tout cas à 100% que l'on peut trouver l'amour grâce à la science.

Aviez-vous peur de déplaire physiquement à Caroline ?

Plusieurs nuits avant le mariage, je n'arrêtais de me réveiller. Je rêvais qu'elle me disait non. Il faut dire que ça aurait été un peu compliqué si elle avait dit non lors du mariage devant toute ma famille. J'ai donc espéré lui plaire avec mon costume. En tout cas, j'avais le trac.

Aviez-vous imaginé Caroline physiquement avant de la rencontrer ?

Je l'imaginais grande car c'était un de mes critères principaux et blonde. Franchement quand je l'ai vue, j'étais vraiment content car quelques-unes de mes envies étaient respectées.

Quelle a été votre première impression en la voyant arriver ?

Vous ne le savez pas mais j'ai attendu qu'elle arrive quarante minutes dans la chaleur et quand elle est rentrée, j'ai eu un vrai coup de coeur. Cela faisait deux mois que j'attendais ça et je n'était pas déçu. Et quand j'ai vu la bonne ambiance dans la mairie, je me suis vraiment senti bien.

Avez-vous fait du sport ou changé quelque chose dans votre apparence afin de la séduire ?

J'ai essayé de perdre un peu de poids mais je n'ai pas eu besoin de faire grand-chose car j'ai perdu au moins 8 kilos. J'ai fait pas mal de sport. Au final, oui, j'ai essayé de me mettre dans les meilleurs conditions pour ce jour-là. C'est le stress qui m'a fait perdre du poids. Quand j'ai eu l'enveloppe qui m'indiquait qu'on avait trouvé quelqu'un de compatible avec moi, je me suis senti directement en couple avec cette personne. C'est bizarre de dire ça mais c'est vrai. Du coup, je me suis dit que je devais lui plaire pour la séduire.

Quel a été le moment le plus beau de la cérémonie ?

Quand elle a dit oui car c'était une pression énorme et je ne voulais vraiment pas entendre non. Puis quand j'ai vu les sourires sur les visages des familles... ça restera gravé dans ma mémoire.

Qu'est-ce qui aurait pu vous amener à dire non ?

Si, en entrant dans la mairie, l'ambiance avait été froide et qu'il n'y avait eu aucun sourire sur les visages. Là, ça ne m'aurait pas plu et j'aurais pu dire non.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.

Mariés au premier regard, le lundi à 21h sur M6.