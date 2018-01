Mariés au premier regard : Tiffany célèbre sa fusion inexplicable avec Justin

Pour rappel, Tiffany et Justin pensaient se marier respectivement avec Thomas et Valentine grâce à Mariés au premier regard. Mais chacune de ces relations ayant été un échec, ils sont finalement tombés dans les bras l'un de l'autre. Et depuis, ils filent le parfait amour. Très vite, le couple a emménagé ensemble. Et ils envisagent de devenir parents comme l'avait confié la belle brune au Parisien : "On a un projet de bébé, mais d'ici à trois ans et demi."