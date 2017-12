Marine Lorphelin se dévoile charmante au réveil, sans une once de maquillage !

En France, nos Miss n'ont pas peur de se montrer naturelles sur leurs réseaux sociaux.

Samedi 2 décembre 2017, Marine Lorphelin (24 ans, ex-Miss France 2013) a par exemple décidé de publier un cliché assez canon d'elle au réveil, avant de passer par l'étape coiffure et maquillage ! Ok, la jeune femme originaire de Bourgogne a le visage à moitié caché par sa couette, mais le résultat reste tout de même à couper le souffle. "Qui rêve d'une grasse matinée ? Cette année, elles se font un peu trop rares... #ineedsleep #ineedcoffee #ineedyou #nomakeup #natural", a commenté en légende de son selfie matinal celle qui a repris ses études de médecine.

Bien entendu, quelques-uns de ses centaines de milliers d'abonnés n'ont pas trop tardé à se manifester ! "Tu es toujours rayonnante ma beauté", "T'es encore plus belle sans maquillage", "J'aime trop cette photo naturelle", "Tu es vraiment trop mignonne Marine !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Ce n'est pas la première fois que Marine se montre sans artifice sur ses réseaux sociaux... quitte à être parfois jugée sur la qualité de sa peau. En mars 2016, le jour de ses 23 ans, la petite amie de Christophe dévoilait déjà un cliché "make up free" pour notre plus grand bonheur.