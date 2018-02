Mario Barravecchia (Star Ac 1) divorcé... et bientôt remarié !

Depuis sa participation en 2001 à la toute première saison de Star Academy, remportée par Jenifer, Mario Barravecchia en a fait du chemin, tant sur le plan personnel que professionnel. Dix sept ans après, il se confie à Laurent Argelier pour Télé Loisirs.

Mario Barravecchia en profite pour annoncer une bonne nouvelle : son mariage ! Il dira "oui" à sa belle Jessica au mois de juin prochain. Rappelons que les amoureux sont en couple depuis plusieurs années, ils ont même un enfant, le petit Andréa aujourd'hui âgé de 2 ans et demi.

Mais avant de passer à la mairie avec sa chérie, le chanteur belgo-italien a dû divorcer de sa première épouse. Mario Barravecchia était en effet marié à une certaine Nelly, maman de ses deux aînés, Mathéo (13 ans) et Lily (7 ans).

"Ce qui est génial, c'est que tout le monde s'entend bien : mon ex-femme, ma femme... Il y a un vrai équilibre dans la famille", lance-t-il, pas peu fier. Et si le papa met un point d'honneur à ce que tout se passe bien entre les femmes de sa vie, c'est avant tout pour le bien-être des enfants. "C'est pour moi ma plus grande réussite d'avoir trouvé cet équilibre entre tout le monde", poursuit-il.

Si tout va bien côté coeur, professionnellement Mario Barravecchia a changé de branche du tout au tout. De la musique il est passé à la presse en créant son propre magazine intitulé Welcome. "Quand j'ai arrêté la musique en 2010, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et quand je prenais le train ou l'avion, j'avais ces nouveaux magazines au format assez féminin qui me plaisaient beaucoup et qui n'existaient pas dans la région où je suis, la Bourgogne, explique-t-il. Et je me suis dit que développer un magazine qualitatif sur la gastronomie, le vin, le tourisme pouvait être intéressant."

Afin de mener à bien son projet, Mario Barravecchia a pu compter sur le soutien de certaines personnalités rencontrées grâce à Star Academy. "J'ai gardé les contacts de l'époque. Nikos Aliagas m'a aussi ouvert pas mal de portes, pas exemple pour l'interview d'Eva Longoria. Pour un magazine gratuit régional, c'est juste énorme", conclut-il. En bref, tout roule pour Mario Barravecchia !