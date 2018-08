Marion Game (Scènes de ménages) amoureuse de son compagnon : "C'est fusionnel"

La nouvelle saison de Scènes de ménages a débuté lundi 27 août 2018 sur M6. Cette pastille humoristique cartonne toujours autant sur la chaîne au bout de dix ans de bons et loyaux services. Chaque soir, ce sont près de 4 millions de téléspectateurs qui se réunissent devant les aventures de Liliane et José, Emma et Fabien, Camille et Philippe, sans oublier les fameux Huguette et Raymond. C'est d'ailleurs l'interprète de la retraitée qui répond à nos questions aujourd'hui.

Lors de la conférence de presse du programme, Marion Game a accepté de nous en dire plus sur ce qui se profile entre son personnage et Raymond : "La routine. On s'apprécie de plus en plus et on s'engueule de plus en plus. Il y a quand même une tendresse secrète bien installée", assure-t-elle.

Par ailleurs, Marion Game (76 ans) s'est confiée sur sa vraie vie de couple en dehors des caméras, elle qui est amoureuse de Jean-Claude depuis plus de quinze ans : "C'est fusionnel, beaucoup de tendresse et de regards bienveillants. J'apprécie à mille pourcent ce qu'il est, je crois qu'il apprécie aussi ce que je suis."

Retrouvez Scènes de ménages du lundi au vendredi à 20h25 sur M6

