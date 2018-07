Marion Rousse : Son mari Tony Gallopin, le plus compliqué à interviewer

Rien ne la prédestinait à ce que sa passion pour le cyclisme la conduise à la télévision. C'est aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et un peu moins d'appréhension qu'à ses débuts que Marion Rousse commente quotidiennement le Tour de France sur France Télévisions. Méconnue lorsqu'elle était cycliste professionnelle (elle a été championne de France sur route en 2012), la jeune femme de 27 ans a mis fin à sa carrière en 2015, les revenus provenant ce cette activité n'étant pas assez conséquents et son emploi du temps personnel étant devenu trop difficile à gérer.

Marion Rousse est en effet mariée à l'un des coureurs français les plus connus, Tony Gallopin. Une union qui la place dans une position inconfortable lorsque vie privée et vie de consultante se rencontrent. Pour la jolie blonde, il ne fait aucun doute que son mari est le coureur le plus compliqué à interviewer. "Car je connais ses réponses, donc, c'est compliqué", explique-t-elle dans L'Equipe magazine ce 21 juillet 2018. Son plus beau moment d'interview est pourtant aussi lié à son époux, lorsque Tony Gallopin a décroché le maillot jaune en 2014 à l'issue de la 9e étape du Tour de France (Gérardmer-Mulhouse). "Je ne voulais pas me laisser déborder à l'antenne, mais l'émotion de Tony a été communicative. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs que je laisserais quelqu'un d'autre l'interviewer", commente-t-elle à ce sujet.

L'émotion intense d'un nouveau maillot jaune, Tony Gallopin ne la connaîtra malheureusement pas cette année puisque le coureur de l'AG2R La Mondiale a été contraint à l'abandon lors de la 12e étape du Tour reliant Bourg-Saint-Maurice à l'Alpe-d'Huez. Forcément déçue pour son mari, Marion Rousse lui a adressé un tendre message sur Instagram. "Douce pensée @tonygallopin, blessé et malade qui est contraint à l'abandon sur le TDF, cruel après tant de sacrifices mais la saison est longue et mon soutien encore un peu plus fort que d'habitude", a-t-elle publié le 20 juillet 2018, message illustré par une photo d'eux s'embrassant.