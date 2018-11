Marion Sokolik (Miss France 2018) : Le drame qui l'a rendue plus forte

L'élection Miss France 2019 approche. C'est le 15 décembre 2018 que se déroulera la cérémonie, au Zénith de Lille. Les trente prétendantes au titre, actuellement en voyage d'intégration à l'île Maurice, commencent donc à jouer le jeu des interviews afin que le public apprenne à les connaître. Après Aude Destour (Miss Limousin), c'était au tour de Marion Sokolik de se confier à nos confrères de Paris Match. Miss Poitou-Charentes à notamment révélé qu'un drame avait changé sa vie.

Alors qu'elle n'avait que 21 ans, la reine de beauté aujourd'hui âgée de 23 ans, a perdu l'une des personnes les plus importantes de sa vie : "J'ai perdu ma maman à 21 ans, ce qui a changé ma vie et m'a rendue plus forte et courageuse." Des qualités que la belle blonde compte bien mettre en avant lors de l'élection. Elle espère toutefois que sa spontanéité et sa franchise ne lui joueront pas des tours.

Si elle remporte la couronne Miss France 2019, Marion Sokolik compte mener un combat "pour une vie meilleure pour tous les hommes, les animaux, la nature. Que les Français soient heureux d'être français". Dans le cas où elle ne serait pas élue, la préparatrice en pharmacie originaire de Saint-Brice, près de Cognac, aimerait devenir une égérie. Le message est passé !