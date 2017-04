Mariska Hargitay proche de Chris Meloni pour un anniversaire très câlin

La dernière fois que le duo s'était montré aussi complice, c'était à l'occasion de la Saint-Valentin. Il était déjà question d'affectueux bisou à l'époque... De quoi rendre les fans de New York Unité spéciale encore un peu plus nostalgiques

Tous se souviennent que Chris Meloni a quitté la série policière à succès de NBC à la fin de la saison 12, après douze ans de bons et loyaux services, mais sans véritable adieu. Ce que Warren Leight, le nouveau scénariste-producteur, a regretté. "Le public méritait d'avoir une histoire pour le départ de Stabler", avait-il déclaré à E! News lors du dernier épisode de l'acteur. "Toutes les personnes concernées auraient dû le comprendre, au lieu de ça, je suis arrivé et il était parti... Ce n'était pas de mon ressort, mais il y a eu de la mauvaise volonté et c'est malheureux", avait-il ajouté.

À le voir aussi épanoui aux côtés de Mariska Hargitay, Chris Meloni s'en est visiblement très bien remis.

Olivia Maunoury