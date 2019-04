Marlène Duval, 17 ans après Loft Story : la surprise qu'on n'attendait plus

Rappelons que l'ancienne lofteuse est une chanteuse accomplie. Après le succès d'Un enfant de toi vendu à plus d'un million d'exemplaires, Marlène Duval a de nouveau collaboré avec Phil Barney sur le titre Qui je suis, qui avait comptabilisé plus de 275 000 ventes. "On a gagné beaucoup d'argent avec Phil. Grâce à cet argent, j'ai pu financer des projets, qui aujourd'hui me font vivre et me feront vivre longtemps, en investissant dans des petits biens immobiliers", avait confié la jeune femme en février dernier dans le documentaire de TFX Télé-réalité : que sont-ils devenus ? En parallèle, Marlène Duval a enregistré un album de reprises avec Ricardo et les Gipsy. Une collaboration encore une fois réussie. "Avec eux, on fait beaucoup de concerts. Quand on fait un gala, on prend à chaque fois 1000, 1500 euros", assurait-elle face caméra.

Nul doute que ce nouveau titre Emmène-moi sera un nouveau succès pour Marlène Duval !