Marthe Villalonga a préparé sa mort : "Me faire partir ? Je crois que oui !"

À 86 ans, Marthe Villalonga a toujours la pêche. Elle nous l'a prouvé lors de la cérémonie des César 2017 en dansant sur une musique de La La Land avec Jérôme Commandeur. Toujours aussi active, l'actrice est loin d'être à la retraite et profite de la vie. Même si elle a tout prévu, au cas où, comme elle le révèle dans une interview accordée à France Dimanche.

"On est tous obligés d'y passer, lâche-t-elle, magnanime. Alors je n'ai pas du tout peur ! Ce n'est pas nous qui décidons." Elle révèle par exemple qu'elle veut être incinérée, "comme ça je suis certaine de partir" et désire qu'on jette ses cendres dans la Méditerranée qu'elle adore tant. Mais surtout, Marthe ne veut pas souffrir. "Je n'ai pas envie de mourir dans des souffrances épouvantables. On voit des gens, des enfants qui ont des cancers, des choses comme ça, c'est épouvantable", dit-elle.

Alors Marthe Villalonga aimerait bien décider elle-même de sa mort, comme Mireille Jospin, dont l'actrice racontait son histoire dans La dernière leçon, en 2015. "Me faire partir ? Je crois que oui ! Pourquoi souffrir quand on sait que c'est fini ?", s'interroge légitimement la comédienne, qui rajoute : "Ne me dites pas qu'un docteur ou un chirurgien dont la propre mère souffre terriblement ne l'aide pas à partir ?"

La très appréciée actrice française révèle aussi avoir déjà fait son testament. "Je veux que ma famille avant, et ceux qui en ont besoin, en profitent", assure celle qui donne ainsi donner à des associations qu'elle apprécie. Une bien belle âme !