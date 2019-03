Martina Hingis, maman pour la première fois à 38 ans, présente son bébé

Les bonheurs s'enchaînent pour Martina Hingis. Après un mariage en 2018 succède une naissance. L'ex-tenniswoman de 38 ans a révélé à ses 294 000 abonnés qu'elle est tout récemment devenue maman pour la première fois. Posant avec son mari, Harald Leemann, la Suissesse arbore un magnifique sourire et porte sa petite merveille dans ses mains. "Et puis nous fûmes trois. Harry et moi sommes heureux d'accueillir notre petite fille Lia dans ce monde. Nous l'aimons déjà si fort", a-t-elle commenté en légende.

La petite Lia est née le mardi 26 février dernier, à très exactement 7h33, à l'hôpital cantonal de Zoug, où Harald Leemann est directeur du département de médecine sportive. Elle pesait 3510 grammes et mesurait 50 centimètres à sa naissance le précise Le Matin.