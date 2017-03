Marvin (Secret Story 10) dévoile la raison de sa rupture avec Maéva !

S'ils ont filé le parfait amour durant plusieurs mois après leur rencontre dans Secret Story 10 (NT1), rien ne va plus aujourd'hui entre Marvin et Maéva. Après une première rupture, survenue en novembre dernier à la suite d'une dispute en boîte de nuit à Marrakech, les deux anciens habitants de la Maison des Secrets se sont séparés une nouvelle fois il y a environ une semaine.

"La famille, aujourd'hui je voulais vous annoncer qu'avec Maéva, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation d'un accord commun. Notre histoire est née sous l'oeil des caméras et c'est pour cela qu'il était honnête de vous l'annoncer... Je vous demande de respecter notre décision !", écrivait le beau métis le 8 mars pour annoncer la mauvaise nouvelle. S'il n'avait pas souhaité dévoiler la raison de cette rupture sur le coup, Marvin a finalement pris la décision de se livrer sur le sujet à Sam Zirah.

Aussi a-t-on appris que Marvin soupçonnait Maéva de lui avoir été infidèle : "Après une prise de tête, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle allait dormir chez une amie (...). Je lui ai dit que si elle le faisait, ses affaires seraient dehors le lendemain. Et en les faisant, j'ai trouvé trois préservatifs cachés. Je me suis posé des questions parce qu'on n'en utilisait pas."

Le jeune homme a alors demandé à la championne de car wash d'où ils provenaient. Et sa réponse est loin de l'avoir satisfait : "Elle m'a dit qu'ils venaient de son ancien appartement et qu'elle avait oublié de les jeter (...). Je me suis dit qu'elle me prenait pour un c** et je l'ai mise dehors (...). Et elle a dit à ma mère que c'est son ex qui lui a donné les préservatifs (...). A ce moment-là, j'étais détruit (...). Tout s'est écroulé pour moi. Je me suis dit que je lui avais tout donné et qu'elle me l'avait mise à l'envers."

Marvin a toutefois précisé ne jamais avoir eu le fin mot de l'histoire : "Je ne lui ai pas demandé si elle m'a trompé et je ne veux pas le savoir." S'il a admis avoir toujours des sentiments pour Maéva, aujourd'hui, il n'a plus qu'une chose en tête : l'oublier.

Pour l'heure, la principale intéressée n'a pas encore réagi à sa version de l'histoire. Elle a toutefois promis sur Twitter qu'elle livrerait prochainement ses vérités. Affaire à suivre...