Mary et Marie de Danemark : Princesses d'or et de bronze pour le Nouvel An

Quelques heures plus tôt, la populaire reine Margrethe II, 76 ans, adressait ses voeux à ses compatriotes, dans un discours marqué dès le début par les préoccupations liées au terrorisme : "Nous avons appris que nous ne pouvons pas nous permettre d'être paralysés par la peur, nous devons persévérer et ne pas perdre courage. (...) Nous n'abdiquerons pas la joie de vivre", a exhorté la souveraine, saisissant l'occasion de remercier tous les acteurs de la sécurité intérieure. Elle a ensuite eu des mots sur un autre sujet sensible : celui de l'accueil des réfugiés, insistant sur les enjeux de l'intégration. L'effort des uns pour apprendre la langue et les valeurs, l'effort des autres pour accepter que l'étranger devienne danois : "Qu'est-ce que cela signifie, être danois ?, a-t-elle demandé. Est-ce que la nationalité joue le moindre rôle dans la société globale de l'ère industrielle ? Quelle question ! Après tout, nous sommes danois, mais nous sommes aussi différents. Nous avons des parcours différents, une éducation différente. Nous venons d'une grande ville, ou bien d'une petite communauté, mais chacun d'entre nous sait que nous sommes danois. C'est une partie de notre identité."

Des noces d'or en toute intimité

Et à propos de tissu social, la matriarche danoise a suggéré une bonne résolution pour 2017 : "Essayer de voir les gens qui nous entourent (...), tendre la main, dire bonjour." Bref, ne pas se laisser isoler par la routine du quotidien.

En ce réveillon du Nouvel An 2017, la reine Margrethe a terminé son discours par des considérations familiales : "Au cours de l'année qui s'ouvre, le prince Henrik et moi-même pourrons célébrer nos noces d'or. Nous avons décidé de fêter cette occasion très calmement avec nos fils, nos belles-filles et nos petits-enfants. Ces cinquante années ont été remplies de devoirs qui nous ont apporté beaucoup de joie et de plaisir. Notre famille et nous-mêmes bénéficions toujours d'un accueil chaleureux et bienveillant. Cela nous comble de gratitude."