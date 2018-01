Mary et Marie de Danemark, princesses éclatantes pour le gala du Nouvel An

Si la plupart des familles royales prennent leur temps avant d'entrer dans la nouvelle année, celle de la reine Margrethe II de Danemark est toujours la première sur le pont, à l'occasion des trois à quatre réceptions du Nouvel An organisées par la monarque.

Aussi le prince héritier Frederik et la princesse Mary, rentrés des plages d'Australie et de leur première visite en six ans à la famille de cette dernière, en Tasmanie, ainsi que le prince Joachim et la princesse Marie se sont-ils joints à la souveraine au soir même du lundi 1er janvier, pour le premier – et le plus important – de ces banquets.

Dans la Salle des Chevaliers du palais Christian VII, l'un des quatre palais constituant le complexe royal d'Amalienborg à Copenhague, la bien-aimée Margrethe a accueilli membres de l'ordre de l'Éléphant, du gouvernement et de la cour pour leur présenter ses voeux et célébrer 2018 en toute convivialité. Et en grande pompe, bien entendu : à ses côtés, elle qui portait du vert comme souvent dans les grandes occasions (et en dépit de sa passion pour le spectacle vivant, monde dans lequel cette couleur est prohibée), la princesse Mary, 45 ans, était éblouissante en rouge tandis que sa belle-soeur la princesse Marie, 41 ans, brillait au bras de son époux – en uniforme d'apparat comme son frère – dans une robe en dentelle blanc et or signée Rikke Gudnitz. Le prince Henrik, mari de la reine, était logiquement aux abonnés absents : outre sa retraite de la vie officielle et son dernier esclandre sur son statut de prince consort, qu'il a abandonné, l'octogénaire est atteint de démence sénile.

Sur la table, terrine de Saint-Jacques et topinambour, caille farcie, céleri et petits pois, sauce aux truffes, tourte au reblochon et gâteau Rubinstein, une douceur typiquement danoise, étaient accompagnés de vins de Rosenborg et de Cahors ainsi que de champagne Moet et Chandon.