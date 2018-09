Mary Kay Letourneau : La défense bancale de la prof qui a choqué l'Amérique...

Mary Kay Letourneau, invitée de l'émission Sunday Night sur la chaîne australienne Channel 7, a accepté de reparler de sa liaison illégale avec un mineur, devenu par la suite son mari. Aujourd'hui âgée de 56 ans, l'ancienne prof avance une défense bancale...

"Si quelqu'un me l'avait dit, n'importe qui, qu'il y avait une loi bien précise qui dit que c'est un crime... Je ne savais pas. Je l'ai dit et redit. Je ne savais pas. Si quiconque connaissait ma personnalité. Rien que l'idée, cela comptait comme un crime", a-t-elle tenté de justifier de manière très brouillonne. Ce qui ne l'empêche pas d'affirmer qu'elle a été condamnée à tort. "Absolument", clame-t-elle. À l'époque, lorsqu'elle a entamé sa liaison, elle était âgée de 34 ans et Vili Fualaau de seulement 12 ans...

Après la découverte de leur liaison, Mary Kay Letourneau avait plaidé coupable, écopant de six mois de prison avec interdiction d'entrer en contact avec son ancien élève jusqu'à la fin de ses jours. Mais, peu après sa sortie de prison, elle se faisait pincer en pleine relation sexuelle dans une voiture avec Vili ! Elle avait alors été condamnée une deuxième fois et libérée en 2004. Elle figure d'ailleurs sur le registre des agresseurs sexuels de l'État de Washington mais espère voir un jour son nom retiré.

Mary Kay Letourneau et Vili Fualaau (35 ans) se sont mariés en 2005 et ont eu deux enfants : Audrey (21 ans) et Georgia (29 ans). Le couple, qui avait annoncé sa séparation l'an dernier, a finalement laissé tomber la procédure de divorce et vit toujours ensemble. L'ancienne prof travaille désormais comme aide juriste dans le tribunal où elle avait été condamnée alors que son mari, un temps DJ, a aussi travaillé dans un magasin de rénovation d'intérieur.

Thomas Montet