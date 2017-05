Mary Kay Letourneau : La prof qui avait outré l'Amérique, quittée par son élève

Mary Kay Letourneau, cette enseignante américaine de mathématiques originaire de Seattle, devenue célèbre à cause de sa liaison avec un élève de seulement 12 ans au moment de leur rencontre en 1996, se sépare de celui qui faisait battre son coeur...

C'est le magazine People qui annonce la rupture de Mary Kay Letourneau (55 ans) et de son ancien élève, Vili Fualaau (33 ans). Le couple était marié depuis douze ans. Une union officielle qui n'avait été rendue possible qu'en 2005, après la sortie de prison de l'ancienne enseignante, condamnée à sept ans et demi de détention pour viol sur mineur. "Ils avaient des problèmes de couple depuis un moment maintenant. Ils ont essayé de passer au travers mais cela n'a pas fonctionné. Ils s'engagent à rester de bons parents pour leurs enfants", a déclaré une source proche.

En effet, Mary Kay Letourneau et Vili Fualaau ont eu deux filles : Georgia (18 ans, née pendant que sa mère était en prison) et Audrey (19 ans). L'ex-prof avait eu quatre autres enfants avant cette union. People précise que c'est l'époux de madame qui a fait la démarche et qu'il y a peu de chances que se pose la question d'une pension alimentaire pour leurs enfants du fait de leur âge.

Thomas Montet