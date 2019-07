Mask Singer : Kev Adams, Anggun... Découvrez les jurés du nouveau jeu de TF1

C'est le prochain projet d'envergure de TF1.

Dans quelques semaines, les tournages de Mask Singer débuteront. Le concept de ce concours télévisé est simple : A chaque émission, des célébrités masquées se produisent sur scène et reprennent un hit de leur choix, chacun leur tour. Un jury et les téléspectateurs votent pour élire le meilleur chanteur puis le candidat ayant obtenu le plus faible score est éliminé... Il doit donc enlever son masque pour révéler sa véritable identité. Bien entendu, des indices sont aussi divulgués au fur et à mesure pour tenter d'identifier les candidats encore en lice...

En France, ce concours produit par Hervé Hubert (A prendre ou à laisser, Les Reines du shopping, Le Bigdil...) sera animé par l'incontournable et jeune marié Camille Combal et bénéficiera d'un jury d'enquêteurs de choix. En effet, selon nos confrères toujours bien renseignés de Puremédias.com, le comédien et humoriste Kev Adams a accepté d'enquêter et de juger les prestations des candidats, l'animatrice Alessandra Sublet sera également de la partie à l'instar de l'humoriste Jarry et la chanteuse Anggun.

Aux Etats-Unis, la première saison de The Masked Singer a vu s'affronter Rumer Willis (déguisée en lion), Tori Spelling (grimée en licorne) et le rappeur T-Pain (qui a remporté la compétition sous son costume de monstre), notamment. Du côté des jurés, on retrouvait Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger, Robin Thicke et Ken Jeong. Nick Cannon, l'ex-mari de Mariah Carey, était en charge de l'animation...

Mask Singer devrait débarquer début 2020 sur TF1... Patience !