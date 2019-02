Camille Combal : Son nouveau projet délirant avec TF1

Nouveau défi pour Camille Combal. Après avoir animé avec brio Danse avec les stars 9, une édition remportée par Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste a été choisi pour succéder à Jean-Pierre Foucault dans Qui veut gagner des millions ?. Mais ce n'est pas tout, TF1 vient d'annoncer son tout nouveau projet.

L'animateur âgé de 37 ans sera prochainement aux commandes de l'adaptation française de The Masked Singer, une émission originaire de Corée du sud et qui s'est exportée dans plusieurs pays grâce à son succès. Le principe ? Des célébrités viennent sur le plateau masquées et costumées pour interpréter une chanson. Après chaque performance, le jury, composé de quatre stars, questionne l'artiste qui vient de chanter pour tenter de deviner son identité. A la fin de chaque manche, le public et le jury votent. Ce n'est que lorsqu'un candidat est éliminé que son identité est dévoilée.

La version américaine a notamment accueilli les chanteurs Nicole Scherzinger et Robin Thicke dans son jury. Pour l'heure, on ne sait pas encore quelles célébrités ont été choisies pour juger les participants. Afin de faire patienter le public, Camille Combal a dévoilé une vidéo délirante sur son compte Instagram ce mercredi 20 février 2019. On le découvre au côté d'une personne déguisée en taupe. Tous deux reprennent en playback Sous le vent, de Garou et Céline Dion.