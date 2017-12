Mathilde Seigner, "très alcoolisée", est montée sur scène et passera en justice

Dans la nuit de jeudi à vendredi 29 décembre 2017 à Paris, Mathilde Seigner a été arrêtée par la police après avoir écrasé sa voiture contre les barrières du prestigieux lycée Henri-IV dans le 5e arrondissement. Dans l'impossibilité de souffler dans un ballon, l'actrice de 49 ans a été conduite à l'hôpital où une prise a révélé un taux d'alcool de 3g par litre de sang. Elle a été placée ensuite en garde à vue puis libérée dans la journée.

Le soir-même, Mathilde Seigner était sur scène au Théâtre de Paris pour une représentation de la pièce La Nouvelle qu'elle joue au côté de Richard Berry. Selon Le Parisien, le théâtre a fait savoir que la comédienne assurerait toutes les représentations prévues jusqu'au 7 janvier, comme convenu.

Pour autant, Mathilde Seigner devra répondre de ses actes devant la justice. Selon une source judiciaire, elle a accepté une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui se tiendra en février devant un "juge parisien chargé d'homologuer la peine proposée par le parquet et acceptée par l'actrice", écrit l'AFP.

Le site du magazine Closer, qui a le premier révélé l'incident, a rencontré le restaurateur qui a accueilli jeudi soir la comédienne et ses amis dans son établissement du 9e arrondissement. Selon lui, elle n'a pas bu plus que de raison : "Avec Mathilde ça se passe toujours très bien. Quand elle est sortie d'ici elle allait bien. Il n'y avait pas de signe alarmant on va dire. (...) Ils ont bu même pas quatre bouteilles. Ils ont bu un petit peu mais ce n'était pas déraisonnable. (...) Elle a dû boire cinq verres en tout." Mathilde Seigner a déclaré avoir consommé trois bouteilles de vin blanc pour cinq personnes et avoir quitté le restaurant à 2h du matin. Une heure plus tard, elle avait cet accident au volant de sa Smart. Son permis a été suspendu et elle pourrait être aussi poursuivie pour dégradation de bien public.

L'actrice avait déjà été arrêtée pour des faits similaires en 2003.