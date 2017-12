Mathilde Seigner en garde à vue après un accident : "Elle était très alcoolisée"

Mathilde Seigner a terminé son année 2017 par un joli dérapage. L'actrice, qui ne sera pas à l'affiche de la 2e saison de la série Sam le 8 janvier (elle avait été l'héroïne de la première) a été interpellée, selon des informations exclusives de Closer, dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 décembre vers 3 heures du matin, avant d'être placée en garde à vue, tôt dans la matinée.

Pourquoi ? Tout simplement parce que la populaire comédienne de 49 ans a "projeté son véhicule sur les barrières qui ornent l'entrée du lycée Henri-IV à Paris". D'après le site people, ce sont les pompiers qui, alertés par des riverains, ont fait appel aux policiers du commissariat du Ve arrondissement.

Mais cela ne s'arrête pas là ! D'après une source médicale citée par Closer, l'actrice de Camping était si ivre que la police n'a pas eu besoin – enfin plutôt n'a pas pu, croit savoir la source – de procéder à un test d'alcoolémie. En effet, la star "était vraiment très alcoolisée" et, d'ailleurs, "il a été décidé de différer la mesure de garde à vue".

La comédienne a été d'abord conduite à l'hôpital afin de soigner des blessures légères au niveau du nez à cause du choc. Elle a ensuite été placée en garde à vue tôt dans la matinée du 29 décembre. Sauf que ce vendredi soir, Mathilde doit être sur scène pour jouer sa pièce La Nouvelle (avec Richard Berry, au Théâtre de Paris). Sera-t-elle opérationnelle pour ce soir ainsi que pour les prochaines représentations des 30 et du 31 décembre par exemple ?

Malchanceuse

À croire que 2017 est une année à oublier pour Mathilde Seigner. En mars dernier, on apprenait que l'actrice avait été hospitalisée après une lourde chute. On ne connaît pas les causes de cette dernière, mais on avait appris que l'intéressée, vers 3 heures du matin et après une soirée donnée pour la projection du film Chacun sa vie, avait fait une chute dans le hall de son hôtel. Bilan : une fracture de la malléole (une structure osseuse de la cheville).

Ce n'est pas le premier antécédent de Mathilde Seigner avec l'alcool. Souvenez-vous, lors des César 2012, c'était pompette qu'elle avait dérapé en remettant le César du meilleur acteur dans un second rôle à Michel Blanc, reprenant le micro pour inviter JoeyStarr (nommé pour son rôle dans Polisse) à la rejoindre sur scène. En janvier 2016, elle avait confié à Anne-Sophie Lapix dans une interview "garde à vue" que son casier judiciaire était vierge et qu'elle avait "la chance d'être très aimée de la police". Elle avait également affirmé qu'elle n'avait jamais pris de drogue, mais qu'en revanche, elle buvait et fumait, sans préciser en quelles quantités ou à quelle fréquence.