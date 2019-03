Matt Pokora : Folle soirée avec Naomi Campbell et de superbes top models

La Fashion Week ne s'arrête pas aux défilés au programme ! Elle continue la nuit, avec des soirées prisées où se réunissent les stars. M. Pokora a assisté à l'une d'entre elles jeudi où il a applaudi une parade de top models, à laquelle ont participé Naomi Campbell et Karlie Kloss...

Sofitel s'est invité à la Fashion Week parisienne. Jeudi 28 février, la marque d'hôtels du groupe AccorHotels a célébré le mode de vie à la française (#livethefrenchway) en organisant la soirée La Nuit by Sofitel. L'événement a eu lieu au Pavillon Cambon, situé rue Cambon, dans le 1er arrondissement. De nombreuses célébrités s'y sont rendues, dont les top models Naomi Campbell, Karlie Kloss et Gigi Hadid, vues quelques heures plus tôt sur le podium du défilé Off-White™ à l'AccorHotels Arena.

Coco Rocha, la Française Cindy Bruna, l'actrice et mannequin Karidja Touré, Carine Roitfeld et sa fille Julia Restoin Roitfeld étaient également présentes. Côté messieurs, le chanteur et interprète du titre Les Planètes, M. Pokora, le rappeur A$AP Rocky, le créateur et DJ Virgil Abloh ainsi que Pierre Sarkozy (fils de l'ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy) avaient répondu à l'invitation des hôtels Sofitel.

La Paris Fashion Week, édition prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020, prendra fin ce mardi 5 mars.