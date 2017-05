Matthew Morrison (Glee) bientôt papa : la femme du beau gosse est enceinte

Bonne nouvelle pour l'acteur américain, Matthew Morrison ! Son épouse, Renee, est enceinte de leur premier enfant, ils ont confirmé l'heureuse nouvelle auprès du magazine People.

L'acteur de 38 ans, révélé par son interprétation du personnage de Will Schuester, prof d'espagnol et de chorale dans la série comico-musicale Glee, a déclaré : "Je suis si enthousiaste et je veux juste être le meilleur possible. J'ai hâte." Alors que bébé, dont on ignore encore le sexe, est attendu pour cet automne, Matthew Morrison (38 ans) est déjà complètement gaga ! "Le fait qu'il soit la moitié de moi et la moitié de la personne que j'aime le plus au monde... Je suis tellement impatient de rencontrer notre premier enfant et de voir à quoi il ou elle ressemble et de voir ce qu'il ou elle aura hérité de ma magnifique femme", a-t-il dit.

Matthew Morrison et Renee se sont mariés en 2014 à Hawaï.

Thomas Montet