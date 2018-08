Matthew Perry (Friends) hospitalisé et opéré d'urgence

Matthew Perry est en convalescence après une intervention chirurgicale. Selon les informations rapportées le 7 août 2018 par nos confrères de People, la star de Friends (fermement opposée au retour de la série) a récemment été admise en urgence dans un hôpital de Los Angeles pour se faire opérer. L'acteur de 48 ans souffrait d'une perforation gastro-intestinale, aussi appelée "fracture de l'intestin". Une condition qui est généralement causée par l'injection accidentelle de corps étrangers, de bactéries.

Contacté par la presse, le représentant du comédien a donné des nouvelles rassurantes. "Matthew Perry a récemment été opéré dans un hôpital de Los Angeles pour soigner une perforation gastro-intestinale. Il est reconnaissant de l'inquiétude des gens et demande le respect continu de sa vie privée pendant qu'il guérit", lit-on.

Je ne pouvais pas m'arrêter...

L'interprète de Chandler Bing est connu pour évoquer ses problèmes de santé avec beaucoup de franchise. En proie à des problèmes d'addiction à l'alcool et aux médicaments au cours de sa carrière, il avait mentionné ses démons dans un entretien accordé à People en 2013. "Je ne pouvais pas m'arrêter. A un moment, tout allait si mal que je ne pouvais pas le cacher et tout le monde savait", avait-il déclaré.

Passé par plusieurs rehab, il avait de nouveau évoqué ses soucis de santé au Hollywood Reporter en 2015 après un tour à la Phoenix House, un centre de désintoxication en Arizona. "On ne peut pas avoir un problème de drogue pendant 30 ans et s'attendre à ce qu'il soit réglé en 28 jours. (...) Être sobre est vraiment quelque chose de difficile à atteindre", avait-il ajouté. Depuis, l'acteur assure avoir mis sa notoriété au service de son combat contre les addictions pour tenter d'aider le plus de monde possible. "J'ai eu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie. J'ai appris de mes échecs, mais la meilleure chose que je puisse faire aujourd'hui, c'est que lorsqu'un alcoolique vient me voir et me dit : 'Peux-tu m'aider à arrêter de boire ?', je peux lui répondre oui", avait-il conclu.