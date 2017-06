Matthew Perry : Le retour de Friends ? "Un cauchemar"

Une chose est sûre : si Friends revient un jour dans la petite lucarne, ce sera assurément sans Matthew Perry. L'acteur américain, qui n'était déjà pas de la partie lors de la réunion de retrouvailles l'an dernier – il avait invoqué un engagement au théâtre – a encore un peu plus enfoncé le clou.

En interview avec Variety, le comédien de 47 ans a évoqué "un cauchemar récurrent" qu'il fait au sujet Friends. "Quand je dors, je cauchemarde que nous recommençons Friends et que personne n'en a rien à faire, raconte-t-il. Nous faisons toute une nouvelle saison, nous revenons, et personne n'en a rien à faire. Donc si on me demande, je dirai non. Mais le truc, c'est qu'on a terminé en mettant la barre tellement haut. On ne peut pas faire mieux. Pourquoi recommencerions-nous ?"

L'interprète de Chandler Bing dans la série rejoint ainsi Jennifer Aniston, qui s'est elle aussi prononcée contre un retour de Friends. En revanche, Perry ne dit pas non au petit écran. "J'ai en tête un projet télé que j'ai écrit, a-t-il indiqué. C'est mon fantasme, à suivre. Quelque part à la télévision. Mais c'est juste que mon esprit est plus tourné vers des trucs sombres que ce qu'on attend d'une sitcom télé ou du moins des séries que l'on voit en ce moment. Ce que j'imagine, c'est quelque chose de sérieux, avec en bonus des moments de comédie."