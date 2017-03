Matthias Pohl (Secret Story 2) : Qu'est devenu le beau gosse ?

En 2008, sur TF1, le public français faisait la connaissance du beau gosse Matthias Pohl dans Secret Story 2, un Bruxellois de 28 ans qui allait devenir le grand gagnant de l'édition face à Cyril Paglino, la princesse Alexandra et la jolie Alice. Quasiment neuf ans plus tard, qu'est devenu le jeune homme ?

Interrogé en septembre dernier par nos confrères du site dhnet.be, Matthias (35 ans) avait déjà expliqué pourquoi il n'avait pas souhaité participer à l'émission célébrant les 10 ans de Secret Story sur NT1. "À chaque fois que la production m'avait proposé des trucs après ma victoire, j'avais gentiment décliné l'offre. Car cela ne m'intéressait plus. Je ne veux plus faire de télé-réalité et compagnie. Ils ont respecté cela et, du coup, ils ne me contactent même plus", avait-il expliqué. Et de poursuivre : "La télé-réalité, personnellement, tu l'as fait juste une fois et puis c'est bon. Si c'est pour se retrouver dans une spirale où tu fais 7 fois les mêmes trucs, ça ne vaut plus la peine. Sans regret car j'ai participé une fois comme il fallait. C'est mieux d'y aller une fois, gagner et partir la tête haute que de le faire plein de fois et perdre."

En effet, celui qu'on a déjà aperçu dans Hollywood Girls 2 (NRJ12) ou dans une publicité pour les hôtels Ibis en 2013 n'attend rien de la télé-réalité puisqu'il jongle aujourd'hui entre ses activités de mannequin, de coach sportif ou encore de comédien (il a notamment joué dans Le Berceau des ombres d'Evan Berly en 2015 et dans Un homme bien de Steve de Roover en 2013). Prévoyant, il a aussi investi dans l'immobilier grâce à ses 181 551 euros de gains de SS2, notamment à Las Vegas ou en Floride, et serait propriétaire de trois appartements.

Bref, tout roule pour Matthias !