Matthieu Delormeau à l'hôpital après un gros accident : Sutures, brûlures...

Matthieu Delormeau s'est fait une très grosse frayeur mercredi 11 avril 2018.

Comme il vient de le révéler sur son compte Instagram, le chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8 a été la victime d'un gros accident de la route alors qu'il se déplaçait à scooter dans la capitale. S'il a passé la soirée à l'hôpital, ce n'est que ce matin que le quadra a pris la parole pour s'adresser à ses abonnés.

"Les amis, je veux rassurer tout le monde. Gros accident de scooter hier et soirée à l'hôpital mais je suis un miraculé. Sutures, brûlures, ecchymoses mais ça va. Merci aux personnes qui m'ont aidé dans la rue, aux pompiers et au personnel d'Ambroise-Paré. Et à Cyril Hanouna qui est passé me faire un bisou dans le camion pompier. Si vous faites du scooter, prenez mille précautions... mais mon conseil, n'en faites pas. La vie peut basculer si vite. Je vous embrasse fort", a expliqué Matthieu Delormeau en légende d'un selfie de lui alité dans l'enceinte de l'hôpital.

Bien entendu, ses fans ont très vite réagi à cette publication. "Oh mon pauvre, j'espère que tu vas vite aller mieux", "Courage et reviens-nous vite en forme car TPMP sans toi c'est pas la même chose", "Oh non !! Pas ça ! Soigne-toi bien j'espère qu'il n'y a rien de grave on pense fort à toi bisous", pouvait-on lire dès les premières réactions.