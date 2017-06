Matthieu Delormeau s'exprime et donne des nouvelles : "Je suis très en forme"

Ce message a suscité de nombreuses réactions. Les internautes sont en effet heureux de savoir qu'il va bien. Mais, la question qui revient le plus dans les commentaires est pourquoi il ne revient pas dans Touche pas à mon poste sur C8. "Tu peux nous dire Mathieu pourquoi on te voit plus à Touche pas à mon poste en ce moment ? J'espère que tu me répondras merci cordialement" (...) "Si tu es très en forme alors pourquoi tu ne viens pas faire la fête et reprendre ta place à TPMP avec ta 2e famille ?", peut-on lire.

L'absence de l'homme de 43 ans fait beaucoup parler. Le 30 mai dernier, dans son émission Cyril Hanouna avait expliqué : "On dit la vérité, on attend la décision de Matthieu Delormeau. Matthieu qui a été un petit peu échaudé par tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on dit la vérité ici. Il est en train de se reposer en ce moment, il reviendra dans l'émission avant la fin de la saison. Et pour l'année prochaine, on verra et on en discutera avec lui mais la porte est ouverte."

De son côté, Enora Malagré a pour sa part récemment déclaré avoir tous les jours des nouvelles du chroniqueur. "Il se pose des questions sur son avenir, à TPMP et plus généralement à la télé. Je pense que Matthieu aura des choses à dire, il prend son temps. Matthieu est sensible, a-t-elle tenu à préciser. Il a beaucoup donné de sa personne pendant deux ans. Quand il décidera de parler, ce sera intéressant de l'écouter", avait-elle même déclaré à nos confrères de Puremédias.