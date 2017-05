TPMP : Matthieu Delormeau sur le départ ? "On attend sa décision..."

Depuis le 22 mai 2017, les téléspectateurs fidèles de Touche pas à mon poste (C8) ont remarqué l'absence plutôt inhabituelle de Matthieu Delormeau de l'antenne. Il faut dire que le chroniqueur de 43 ans semble avoir été chamboulé par le sketch particulièrement raté du prime time TPMP ! Radio Baba et par la polémique qui en a découlé.

Ainsi, mardi 30 mai, alors que Cyril Hanouna avait promis d'aborder le départ d'Enora Malagré de TPMP, l'animateur-star en a profité pour glisser un mot autour du cas Matthieu Delormeau qui inquiète de plus en plus les fans de l'émission.

"On dit la vérité, on attend la décision de Matthieu Delormeau. Matthieu qui a été un petit peu échaudé par tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on dit la vérité ici. Il est en train de se reposer en ce moment, il reviendra dans l'émission avant la fin de la saison. On vous dit tout. Et pour l'année prochaine, on verra et on en discutera avec lui mais la porte est ouverte", a expliqué Cyril Hanouna en direct.

Pour rappel, dans l'émission du 22 mai 2017, Matthieu Delormeau avait estimé que "ce qui [avait] été fait [était] grave". "Ce sont des gens qui appellent en tout anonymat et qui se retrouvent à l'antenne. Des collègues peuvent les entendre, leurs parents, leurs proches. Imaginez-vous s'il y avait eu une conséquence... On ne joue pas avec ça", avait-il analysé avant d'être soudainement coupé par Cyril Hanouna... Le chroniqueur s'était montré plutôt agacé.

Depuis cette intervention, Matthieu Delormeau a non seulement disparu de l'antenne de C8 mais aussi des réseaux sociaux.