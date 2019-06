Maud (Koh-Lanta 2019) très amaigrie : "horrifiée", elle fait des révélations

Vendredi 14 juin 2019, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta 2019, marqué par l'élimination de Cyril. Cela faisait plus de trente jours que les aventuriers vivaient comme des Robinson Crusoé aux Fidji. Sans surprise, les candidats toujours en compétition ont donc perdu énormément de poids. Et ils ont pu découvrir leur nouvelle silhouette, car la production avait mis à leur disposition une balance et un miroir. Si Cindy a apprécié ce qu'elle a vu, Maud l'a beaucoup moins vécu.

En se voyant, la commerciale de 50 ans qui a perdu pas moins de 12 kilos a fondu en larmes, car elle ne pensait pas avoir perdu autant de poids. "On n'a pas tout vu, mais au 13e ou 14e jour, j'ai été bien malade, car j'ai mangé des bernard-l'ermite avec les pattes, j'avais la flemme de les décortiquer (rires). Et quand on mange un peu trop de coquillages, ça bouche les intestins. J'ai passé toute une nuit à vomir, ce n'était pas très agréable. Après cet épisode, je n'arrivais plus à manger de coquillages ou quoi que ce soit, donc ça m'a terriblement affaiblie. Puis quand je me suis blessée, ça n'a fait qu'empirer, car c'était très compliqué de manger avec une côte cassée", a confié Maud à nos confrères de TV Mag.

Elle a ensuite précisé qu'elle avait été "horrifiée par l'état de [son] corps". "J'ai pensé à tous ces gens qui meurent de faim. Je n'avais pas envie de renvoyer cette image-là. Ce n'est pas le but de Koh-Lanta", a-t-elle conclu. Pour rappel, Maud s'est blessée après l'épreuve de confort. Elle s'était cassé une côte et avait donc été très suivie par le médecin de l'aventure, car elle ne souhaitait pas abandonner. "J'ai eu des antidouleurs, mais pas trop non plus, sinon ça faisait dire n'importe quoi. Je ne me suis jamais sentie en danger, car j'étais suivie par le médecin", a expliqué l'ancienne Rouge. "Et honnêtement, ça fait seulement quinze jours que je ne souffre plus. Mais je ne regrette rien, car on ne vit qu'une fois Koh-Lanta. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre", a précisé Maud.